Advertisements

دياب يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"يا ساتر"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
دياب يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوانيا ساتر



تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وإنتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحداً من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق اخر أطلق مؤخراً المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

ويستعد وليد حاليا للسفر لاحدي الدول الأوروبية بصحبة فريق عمل فيلم "أهل الكهف" لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم هناك تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.
دياب يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"يا ساتر"
دياب يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"يا ساتر"

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعة

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

01:29 م

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements