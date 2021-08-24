دياب يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"يا ساتر"







تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وإنتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحداً من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.



وفي سياق اخر أطلق مؤخراً المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.



ويستعد وليد حاليا للسفر لاحدي الدول الأوروبية بصحبة فريق عمل فيلم "أهل الكهف" لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم هناك تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.