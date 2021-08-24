منظمة الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي لمدة أسبوع فقط

قال مسؤول إقليمي كبير، اليوم الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية لديها ما يكفي من الإمدادات في أفغانستان لتستمر لمدة أسبوع بعد أن تم حظر تسليم المعدات الطبية من الخارج بسبب قيود في مطار كابول.





كانت وكالة الأمم المتحدة قلقة أيضًا من أن الاضطرابات الحالية في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس COVID-19، حيث انخفض اختبار الفيروس بنسبة 77 ٪ في الأسبوع الماضي، حسبما قال مسؤولون من مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط.





وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، الذين تحدثوا خلال إحاطة عبر الإنترنت، إن 95٪ من المرافق الصحية في أفغانستان لا تزال تعمل، لكن بعض الموظفات لم يعدن إلى مناصبهن وأن بعض المريضات خائفات من مغادرة منازلهن. وأفادت منظمة الصحة العالمية إنه توقف تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية بما في ذلك المعدات الجراحية ومستلزمات سوء التغذية الحاد بسبب القيود في مطار كابول.





وعلي صعيد اخر، دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى التبرع بمبلغ 200 مليون دولار كمساعدات غذائية لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية قبل الشتاء.





وقالت أنثيا ويب نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في إفادة صحفية للأمم المتحدة " يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يجعل المجتمع الدولي حياتهم أولوية". وتابعت "بمجرد أن يتساقط الثلج يكون قد فات الأوان".



