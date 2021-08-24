تعرف على مراكز تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج من البعثات التعليمية





حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، مراكز التطعيمات المخصصة للسفر الخاصة بالبعثات التعليمية، كما أوضحت خطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث يستمر تسجيلهم وتلقيهم اللقاح حتى سبتمبر المقبل، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، فضلا عن زيادة مراكز التطعيمات المخصصة للسفر.





وننشر لكم مراكز التطعيمات المخصصة للسفر الخاصة بالبعثات التعليمية، وخطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة:-





خطوات تلقي العاملين في وزارتي التعليم والتعليم العالي للقاحات كورونا

تبدأ الخطوات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية، ثم تصل رسالة بتحديد الموعد ومكان التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل، ويتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لتسليم الجرعات لتطعيم العاملين في جامعاتهم، والطلاب.





مراكز التطعيمات المخصصة للسفر الخاصة بالبعثات التعليمية

وخصصت وزارة الصحة مركز مقر البعثات في الخارج بمدينة نصر التابع لوزارة التعليم العالي، لتطعيم المسافرين للأغراض التعليمية، سواء كان التعليم جامعي أو بعد الجامعي، حيث نسّقت الوزارة مع وزارتي الهجرة والقوى العاملة، لإتمام عملية التطعيم، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع سابق للحكومة، كما تستعد مصر لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا، بينها فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، لتطيعم المسافرين للخارج بها.





زيادة مراكز التطعيمات المخصصة للسفر

ورفعت وزارة الصحة والسكان، عدد مراكز التطعيمات المخصصة لتلقيح المسافرين إلى الخارج، إلى 145 مركزا منتشرة في محافظات الجمهورية، كما خصصت 3 مراكز كبرى أخرى للمسافرين، بينها أرض المعارض بالقاهرة، ومدينة البعوث بالإسكندرية، ومبنى أكاديمية الفنون بالجيزة، لتصل بذلك القدرة الاستيعابية لهذه المراكز، إلى نحو 60 ألف مواطن من المسافرين يوميا.



