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ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة ميدان القناطر الخيرية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمرت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة في أحد العقارات، بمنطقة ميدان القناطر الخيرية.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبريد المكان، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية أو إصابات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية بنشوب حريق بأحد الشقق في عقار بميدان القناطر الخيرية.

انتقلت علي الفور أجهزة الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتدادة للشقق المجاورة، وتبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، بشقه بالدور الأول علوي بميدان القناطر أعلى مكتبة غريب، وجرى السيطره على الحريق تبريد المكان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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