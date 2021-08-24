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الرسم والموسيقى حياة مع دينا وغسان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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الرسم والموسيقى حياة مع دينا وغسان
 

تحت عنوان الرسم و الموسيقى حياه ينظم مركز بيت الموسيقي والرسم المعرض الأول لطلاب الرسم يوم الجمعة ٢٧ اغسطس الجاري في مقر المركز بالتجمع الأول ويصاحبهم بالعزف اثناء الرسم مجموعة متميزة من طلاب فصول البيانو والكمان والدرامز والإيقاع والغناء بجانب مشاركة متميزة لمجموعة من أمهر طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

يذكر أن مركز بيت الموسيقي و الرسم أسسه ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، وقدموا من خلاله للمجتمع العديد من الأطفال والشباب المبدعة في مجالات الموسيقى والفنون المختلفة .
الرسم والموسيقى حياة مع دينا وغسان
الرسم والموسيقى حياة مع دينا وغسان

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