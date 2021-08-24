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بعد تعرضه لوعكة صحية.. أكرم حسني يطلب الدعاء لنضال الشافعي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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بعد تعرضه لوعكة صحية.. أكرم حسني يطلب الدعاء لنضال الشافعي

حرص الفنان أكرم حسني على دعم صديقة الفنان نضال الشافعي بعدما تعرض لأزمة صحية، بانفجار جزء في القولون وذلك عبر خاصية "إستوري" على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أكرم حسني صورة للفنان نضال الشافعي، وعلق عليها قائلاً:"ألف سلامة عليك يانضال وربنا يشفيك وترجع بسلامه لأهلك وحبايبك، دعواتكم".

يذكر أن الفنان أكرم حسني يستعد حالياً لأستكمال تصوير فيلم "العميل صفر" بعد توقيف التصوير لمدة 6 شهور، وتشاركه في بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، التي تظهر خلال الأحداث بدور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطاراً في الصباح، ويعمل ليلًا في الكباريه، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق. 

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