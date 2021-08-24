المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي Baraki





المسلسل إنتاج مشترك بين RTBF و Wallonia-Brussels، كما حصل على دعم من Film Fund Luxembourg و RTBF.



وتدور أحداث المسلسل بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات.



واشتهر أدولف العسال بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم سواح للنجم كريم قاسم، والذي حصل على أكثر من 21 جائزة دولية، وجال العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة، وتصدّر نتفلكس في أول إطلاق له بالمنصة، بجانب شهرته كصانع أفلام حيث شارك كمنتج ومؤلف ومخرج وممثل في العديد من أعماله الفنية.







يخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي"BARAKI"، والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، ويستعد لإطلاقه في سبتمبر المقبل.