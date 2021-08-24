Advertisements

المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي Baraki

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


يخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي"BARAKI"، والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، ويستعد لإطلاقه في سبتمبر المقبل. 

المسلسل إنتاج مشترك بين RTBF و Wallonia-Brussels، كما حصل على دعم من Film Fund Luxembourg و RTBF.

وتدور أحداث المسلسل بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات.

واشتهر أدولف العسال بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم سواح للنجم كريم قاسم، والذي حصل على أكثر من 21 جائزة دولية، وجال العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة، وتصدّر نتفلكس في أول إطلاق له بالمنصة، بجانب شهرته كصانع أفلام حيث شارك كمنتج ومؤلف ومخرج وممثل في العديد من أعماله الفنية.


أخبار تهمك

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 16 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

01:29 م

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements