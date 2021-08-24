بباقة من أجمل الأغنيات المصرية والعالمية.. أميرة سليم تبهر جمهور الساحل الشمالي







تألقت السوبرانة العالمية أميرة سليم بتقديم باقة من أجمل الأغنيات الكلاسيكية على شاطىء العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بصحبة مجموعتها الموسيقية الجديدة على رأسهم الفنان عزيز المصري.



وأبهرت أميرة سليم الحضور بتقديم برنامج غنائي متنوع بـ 5 لغات مختلفة من الأغاني الكلاسيكية منهم فوكاليز رخمانيوف، و أغنية فرنسية من ألحان ميشيل ليجراند بالإضافة إلى أغنيتين انجليزية وإيطالية، بالإضافة إلى تقديمها لأول مرة أغنيات باللغة العربية من الزمن الجميل لتطرب الحضور بروائع سيد درويش و اسمهان و فريد الأطرش و ذلك في ختام السمبوزيوم الفني الخيري "أرت مرسانا" الذي جمع عشرات الرسامين من بلدان مختلفة للرسم ومناقشة الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى جمع الأموال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتنظم الحدث، الذي أطلق عليه اسم "أرت مرسانا" و هو الأول من نوعه في المنطقة ، مدينة عمر سعادة المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ويجمع "السمبوزيوم" 40 رساما من 25 دولة.



"بالإضافة إلى الرسالة الإنسانية التي يحملها الحدث، فإنه يساعد الفنانين من مدارس وخلفيات مختلفة على الالتقاء في مكان واحد، حيث يمكنهم تبادل الأفكار والعمل بشكل مشترك".





جدير بالذكر أن السوبرانو العالمية أميرة سليم أميرة سليم تنتمى لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وتخرجت فى كونسرفتوار القاهرة، واستكملت دراستها العليا فى فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية مع مختلف الأوركسترا على معظم المسارح الأوروبية منها فرنسا وانجلترا وإيطاليا.



وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية، منها (حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل)، كما شاركت في أفلام ديزني من خلال النسخة العربية من فيلم "سندريلا" بدور "درية"، وشاركت في فيلم الغزال "بامبي" بأغنية عنوانها "مهما العمر يطول"، كما خطفت القلوب بأدائها الساحر في حادث نقل المومياوات مؤخراً من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة.