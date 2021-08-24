التنمية المحلية توضح أهم شروط منح السايس رخصة مزاولة المهنة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير أعلن أنه يتم تقييم قانون 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الخاص بانتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"؛ والذي يهدف لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وتعظيم المردود منه، بحيث يتم دمج جميع الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وحماية المواطنين من الممارسات السلبية.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أنه طبقًا للقانون هناك لجنة عليا تشكل بكل محافظة تكون مسئولة عن تحديد الشوارع التي يتم اصطفاف السيارات بها؛ لمنع التكدس المروري، وتوافي الوزارة بالشوارع التي تخصص بها أماكن، ويتقدم لهذا الأمر شركات لها ملائة فنية ومالية تمكنها من التقدم وفقًا لكراسات شروط ومواصفات تعكف الوزارة على إعدادها حاليًا.



