"كوميدي موفيز".. برنامج جديد للإعلامية إيناس محمد

من يوم الجمعة المُقَبَّلة.



كشفت إيناس، بأن تدور فكرة هذا البرنامج عن بعض الأحداث الساخرة داخل كواليس بلاتو بعض الأفلام الكوميدية العالمية المنتظر عرضها فى دور العرض السينمائى ، لاسيما، ما يدور بين فريق العمل خلف الكاميرا، على أن تظهرها بشكل كوميدى يلائم البيئة المصرية.



وأضافت إيناس ، بأن محتوى البرنامج يتضمن بعض الأفيهات الكوميدية العالمية التي أصبحت محط أنظار جميع وسائل الرؤية البصرية والتواصل الإجتماعى

ي لعرضها على الشاشة، لافتة إلى أنها تتمنى أن تخلق الإبتسامة والمرح على وجوه المشاهدين.



وقالت إيناس، أن الفكرة مستوحاة من الواقع الذى يحدث بالفعل داخل جميع الأعمال الفنية، التى يغلبها طابع المرح والروح الطيبة بين كاست العمل لإستكمال التصوير الذي يمتد إلى ساعات طويلة.



وجدير بالذكر بأن برنامج "كوميدى موفي" يعرض على قناة نايل كوميدى يوم الجمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً من كل أسبوع وهو من إنتاج قناة نايل كوميدى التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى ومن تقديم الإعلامية إيناس محمد وإعداد إيمان عطية وإخراج محمد لاشين.



وفى سياق مختلف يعرض للإعلامية إيناس محمد، برنامج "أخبارنا الحلوة" بصفة مستمرة قد تصل إلى خمس سنوات يوميًا فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة نايل كوميدي.















انتهت الإعلامية إيناس محمد بوضع اللمسات الأخيرة من أحدث برامجها الفنية والتى تحمل اسم"كوميدى موفيز"، بإنطلاق بث أولى حلقاته بدايةً