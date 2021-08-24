أنوشكا تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته التاسعه



وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان أن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان نضال الشافعي، والفنانة هبه عبدالغني، والفنانة عارفة عبدالرسول، الفنان محمد رياض، والفنانة دنيا عبد العزيز، اولمطرب محمد ثروت،حنان مطاوع، والفنان محمد ممدوح، والفنانة رنا رئيس، الفنان محمد محمود، والفنان أحمد بدير، والفنان خالد حجاج عبد العظيم، والفنان محمد ابراهيم يسري.



جدير بالذكر أن الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني التي تقام في شهر سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة .

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانة "أنوشكا" ومنحها جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها بمسلسل "نجيب زاهي زركش" ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعه ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .