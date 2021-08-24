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جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى بمعهد إعداد القادة بحلوان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أهدى وفد معاونى هيئة التدريس بجامعة أسوان، الفائز بالمراكز الأولى التى حصل عليها، للأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة التي حققها وفد الجامعة في دورة إعداد القائد العام والتى عقدت بمشاركة معاونى هيئة التدريس بالجامعات المصرية بمقر معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى الفترة من السبت الموافق 21 أغسطس 2021 الى الثلاثاء 24 أغسطس 2021 .

وفاز بالمركز الأول للمسابقة الثقافية كل من: أيمن عادلى قدرى مدرس مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، ياسمين على محمد معيده بكلية الحقوق، محمود سعد عبدالرضى آدم معيد بكلية الزراعة، أحمد رسلان محمد أحمد معيد بكلية الزراعة، أحمد أسامة عبدالفتاح محمد القاضي مدرس مساعد بكلية الحقوق.

وفاز كذلك بالمركز الأول لمسابقة المقال للمدرس المساعد أحمد اسامة القاضى عن مقاله "مثلث القانون والحوكمة والإدارة الرشيدة"، وأيضا مشاركته المتميزة بعرض مسرحي.

وفاز كذلك بمسابقة كرة القدم المعيد محمود سعد عبدالراضي بالمركز الأول، وقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة التهنئة للوفد المشارك وذلك لتميزهم وتحقيق المراكز الثلاثة الأولي في المقال وكرة القدم والمسابقة الثقافية، وتأتي المشاركة في إطار اهتمام الدولة بالشباب والعمل على تعزيز الانتماء والولاء لخدمة الوطن.

جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى بمعهد إعداد القادة بحلوان
جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى بمعهد إعداد القادة بحلوان

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معهد اعداد القادة بحلوان معهد إعداد القادة جامعة أسوان اسامة القاضى

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