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"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر لـ3

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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فارق أحد المصابين في حادث انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بحي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، الحياة داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، متأثرا بإصابته، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 وفيات و7 مصابين.

واستعان القائمون على الموقع بمعدات ثقيلة "رافعة" لرفع حطام حادث انهيار سقالة داخل حفرة، اليوم الثلاثاء.

ويعمل القائمون على الموقع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على تمشيط المكان بحثا عن ضحايا جدد، حسب ما أظهرته صورا فوتوغرافية حصلت عليها "الفجر" من موقع الحادث.

وأنقذت العناية الإلهية، اثنين من العمال في الحادث، تم استخراجهما في حالة صحية جيدة، وجار البحث عن باقي الضحايا.

وكان تلقى مدير قطاع أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بورود بلاغ بانهيار حفر داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة المقاولون العرب (موقع إنشاء كوبري ونفق) بحي الأشجار، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن بالجيزة وسيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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