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استمرار حبس ربة منزل وآخرين بقتل فتاة بأطفيح

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس ربة منزل وشقيقها ونجلها، 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل ابنة المتهمة الأولى لسوء سلوكها بأطفيخ.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وفاة فتاة ووجود شبهة جنائية في وفاتها، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تعرضت لصعق كهربائي، واعتداء أدى لوفاتها، على يد شقيقها ووالدتها وخالها، بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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ربة منزل استمرار حبس أطفيح

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