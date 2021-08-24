Advertisements

"تعليم قنا" تكلف بمتابعة تسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:56 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم عقد اجتماعٍ مع المكتب الفني وإدارة البيئة والسكان، تحت إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية.

وشدد "خالد"، على تكليف المكتب الفني وإدارة البيئة بمتابعة تسجيل العاملين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، من أجل إتمام التسجيل بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين.

وتابع، أن الإدارة المنتهية من تسجيل العاملين بها قبل يوم الخميس الموافق 26 أغسطس ٢٠٢١ سيتم منحها شهادة تميز تقديرًا لما قام بها فريق العمل بها.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مديري الإدارات التعليمية بتجديد الأعلام لتأكيد الهوية الوطنية، ودهان أسوار المدارس، بالإضافة إلى إزالة أي كتابات عليها، وإعادة تدوير المخلفات الخشبية بالمدارس وأعمال الصيانة البسيطة.
"تعليم قنا" تكلف بمتابعة تسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا
"تعليم قنا" تكلف بمتابعة تسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا
"تعليم قنا" تكلف بمتابعة تسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا
"تعليم قنا" تكلف بمتابعة تسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا قنا تعليم قنا

أخبار تهمك

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 18 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إطلاق مبادرة "حراس النيل" لتوعية طلاب المدارس من مركز إعلام قنا

"التربية البيئية وقضايا البيئة" حزمة تدريبية في قنا (صور)

أبرز استعدادات محافظ المنوفية لاستقبال العام الدراسي الجديد بالمدارس

استبعاد مدير مدرسة بقليوب وإحالة العاملين بها للتحقيق (صور)

دورة لصقل الأخصائيين الاجتماعيين والموجهين بتعليم القليوبية

وكيل تعليم القليوبية: الانتهاء من تركيب الشاشات التفاعلية وتدريب 25 مدربًا بالمدينة التعليمية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

01:29 م

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements