"تعليم قنا" تكلف بمتابعة تسجيل العاملين للحصول على لقاح كورونا



وشدد "خالد"، على تكليف المكتب الفني وإدارة البيئة بمتابعة تسجيل العاملين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، من أجل إتمام التسجيل بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين.



وتابع، أن الإدارة المنتهية من تسجيل العاملين بها قبل يوم الخميس الموافق 26 أغسطس ٢٠٢١ سيتم منحها شهادة تميز تقديرًا لما قام بها فريق العمل بها.



وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مديري الإدارات التعليمية بتجديد الأعلام لتأكيد الهوية الوطنية، ودهان أسوار المدارس، بالإضافة إلى إزالة أي كتابات عليها، وإعادة تدوير المخلفات الخشبية بالمدارس وأعمال الصيانة البسيطة.



قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم عقد اجتماعٍ مع المكتب الفني وإدارة البيئة والسكان، تحت إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية.