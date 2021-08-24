Advertisements

تفاصيل زيارة "الوكالة الأمريكية للتنمية" محافظة الأقصر لمتابعة المشروعات

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements

زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، محافظة الأقصر، لمتابعة أنشطة اتفاقية الحلول المتكاملة للمياه بالمحافظة، والتى تشمل انشطة الدعم المؤسسي والإنشاءات، بالإضافة إلى متابعة المشروعات السابق تنفيذها مؤخرا والتى دخلت الخدمة حديثا، وتخدم نحو 0.5 مليون مواطن من إجمالى 1.3 مليون مواطن بالأقصر.

استقبل عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الوفد الذي ضم المهندس عاطف عزت، رئيس فريق العمل ومدير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كريش المسئول الهندسي لمبادرات تكامل المناخ، ومديري المكاتب الاستشارية المنفذة للمشروعات، حيث تم إستعراض أوجه التعاون المشترك وتطور المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بتمويل من الوكالة الامريكية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.


وزار الوفد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، حيث تم إستعراض موقف المشروعات الجارية والسابقة وقامت الشركة بعرض فيلم تسجيلى عن تنفيذ الشركة لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الحبيل لخدمة مدينة الاقصر بالكامل ومركز ومدينة البياضية ( 350 ألف نسمة ) بتمويل حوالى 300 مليون جنيه والذى أضاف طاقة 36 ألف م3 يوم لتصبح الطاقة الاجمالية للمحطة 65 ألف م3يوم وتستوعب تصرفات أربعة محطات رئيسية صرف صحى واردة من مدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية، ومتوقع أن يستوعب تصرفات مياه الصرف الصحى الواردة من المناطق المذكورة حتى عام 2037.


وأجرى الوفد بمرافقة رئيس الشركة، جولة ميدانية، لمتابعة تنفيذ ورشتى عمل حول ميكنة إدارة الاصول بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى وإدارة التحول الرقمى للاصول وكذلك تأهيل المعامل الفرعية لمحطات مياة الشرب والصرف الصحى للححصول على شهادة الجودة (ISO 17025) ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والذى يعمل على تعزيز قدرات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها لتنفيذ مبادرات الحكومة المصرية التي تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية لتحسين وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يركز المشروع على تعزيز أداء قطاع المياه واستدامته بشكل أساسي من خلال أربعة محاور رئيسية وهى إدارة الأصول، وجودة الخدمة، واسترداد التكاليف، والكفاءة التشغيلية.

كما تفقد الوفد احدث المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الاقصر ضمن مشروع الحلول المتكاملة للمياه والتى تخدم حوالي 130 ألف نسمة في عشرة قرى بشرق إسنا ويبلغ التمويل المقدم 23.8 مليون دولار ويشمل إنشاء محطة مياه شرب الجديدة بقرية الهنادي، مركز أسنا بطاقة تصميمة 17 ألف م3يوم كمرحلة أولى، وتنفيذ خط ناقل يمتد شمال وجنوب محطة الهنادي بطول 23 كم لتوصيل المياه النقية للمواطنين في هذه القرى، ومن المخطط دخول المحطة الخدمة فى 30 أبريل 2023.


أخبار تهمك

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 18 ساعة

"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 6 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعة

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 16 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

01:29 م

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements