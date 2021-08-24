تفاصيل زيارة "الوكالة الأمريكية للتنمية" محافظة الأقصر لمتابعة المشروعات



زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، محافظة الأقصر، لمتابعة أنشطة اتفاقية الحلول المتكاملة للمياه بالمحافظة، والتى تشمل انشطة الدعم المؤسسي والإنشاءات، بالإضافة إلى متابعة المشروعات السابق تنفيذها مؤخرا والتى دخلت الخدمة حديثا، وتخدم نحو 0.5 مليون مواطن من إجمالى 1.3 مليون مواطن بالأقصر.



استقبل عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الوفد الذي ضم المهندس عاطف عزت، رئيس فريق العمل ومدير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كريش المسئول الهندسي لمبادرات تكامل المناخ، ومديري المكاتب الاستشارية المنفذة للمشروعات، حيث تم إستعراض أوجه التعاون المشترك وتطور المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بتمويل من الوكالة الامريكية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.





وزار الوفد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، حيث تم إستعراض موقف المشروعات الجارية والسابقة وقامت الشركة بعرض فيلم تسجيلى عن تنفيذ الشركة لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الحبيل لخدمة مدينة الاقصر بالكامل ومركز ومدينة البياضية ( 350 ألف نسمة ) بتمويل حوالى 300 مليون جنيه والذى أضاف طاقة 36 ألف م3 يوم لتصبح الطاقة الاجمالية للمحطة 65 ألف م3يوم وتستوعب تصرفات أربعة محطات رئيسية صرف صحى واردة من مدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية، ومتوقع أن يستوعب تصرفات مياه الصرف الصحى الواردة من المناطق المذكورة حتى عام 2037.





وأجرى الوفد بمرافقة رئيس الشركة، جولة ميدانية، لمتابعة تنفيذ ورشتى عمل حول ميكنة إدارة الاصول بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى وإدارة التحول الرقمى للاصول وكذلك تأهيل المعامل الفرعية لمحطات مياة الشرب والصرف الصحى للححصول على شهادة الجودة (ISO 17025) ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والذى يعمل على تعزيز قدرات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها لتنفيذ مبادرات الحكومة المصرية التي تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية لتحسين وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يركز المشروع على تعزيز أداء قطاع المياه واستدامته بشكل أساسي من خلال أربعة محاور رئيسية وهى إدارة الأصول، وجودة الخدمة، واسترداد التكاليف، والكفاءة التشغيلية.



كما تفقد الوفد احدث المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الاقصر ضمن مشروع الحلول المتكاملة للمياه والتى تخدم حوالي 130 ألف نسمة في عشرة قرى بشرق إسنا ويبلغ التمويل المقدم 23.8 مليون دولار ويشمل إنشاء محطة مياه شرب الجديدة بقرية الهنادي، مركز أسنا بطاقة تصميمة 17 ألف م3يوم كمرحلة أولى، وتنفيذ خط ناقل يمتد شمال وجنوب محطة الهنادي بطول 23 كم لتوصيل المياه النقية للمواطنين في هذه القرى، ومن المخطط دخول المحطة الخدمة فى 30 أبريل 2023.





