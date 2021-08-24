ميدو: لا يوجد بديل ل"السولية" فى الأهلي..وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، ان النادى الأهلى لا يملك بديل لعمرو السولية، موضحا بأنه لاعب مختلف فى وسط الملعب وذلك بسبب تشابه طريقة لعب اليو ديانج وحمدي فتحي.









وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "التجديد لعمرو السولية سيكون أهم صفقة للأهلى فى الموسم المقبل، وأصبح على اعتاب التوقيع بشكل رسمي بعد اقتراب وجهات النظر مع مسؤولي القلعة الحمراء".









وأضاف: "عمرو السولية هو اللاعب "الوحيد" الذي لا يوجد له بديل في الأهلي، وتجديد تعاقده أهم من تجديد عقد أي لاعب آخر في الفريق".0 43