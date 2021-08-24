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تعرف على موعد مباراة توتنهام ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي توتنهام نظيره نادي واتفورد مساء يوم الاحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل فريق توتنهام رفقة نظيره تشيلسي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة الي نادي ليفربول برصيد 6 نقاط.

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