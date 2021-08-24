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نائب بالشيوخ: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد قوة دولتنا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:09 م
النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي
دينا عبد الستار
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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك حرص القيادة السياسية على أمن وسلامة المصريين وحفظ كرامتهم وحمايتهم في الداخل والخارج، ولعل ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة الماضية من نجاح الدولة في عودة الجالية المصرية من أفغانستان خير دليل على ذلك وترجمة حقيقية لهذا.

وأوضح الهضيبي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائمًا حاسمة حول حفظ كرامة المصريين في الداخل والخارج، كما أن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية، وهذا ليس بجديد، حيث سبق وأن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، وهذا أدي إلي زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسية، وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت أي ظرف أيا كانت الأوضاع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية في أفغانستان جاءت على الفور بعد الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن فى صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية، وترجمة صريحة على أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الحفاظ على أمن وسلامة المصريين في الداخل والخارج أيا كانت انتماءاتهم، موجها التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين الى ارض الوطن.

واختتم الهضيبي قائلًا:" هذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة لم ولن يمر مرور الكرام، فالدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، ومواجهة التحديات وهذا لا يأتي من فراغ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبعة الأخيرة".

الكلمات المفتاحية

ياسر الهضيبي السيسي الجالية المصرية أفغانستان

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