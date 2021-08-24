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موقع وزراة الصحة يعلن عن رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. وهذه خطوات التسجيل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:06 م
لقاح كورونا للمعلمين 2021
لقاح كورونا للمعلمين 2021
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موقع وزراة الصحة يعلن عن رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. وهذه خطوات التسجيل 


أعلن موقع وزراة الصحة المصرية، عن رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، بالإضافة إلى العديد من الخطوات البسيطة التي عليك اتباعها للتسجيل.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى إجراءات تلقي اللقاحات للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يشمل تطعيم كل من الموظفين والإداريين والسائقين والخدمات المعاونة، والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين
أشارت الوزيرة إلى إجراءات تلقي اللقاحات للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يشمل تطعيم كل من الموظفين والإداريين والسائقين والخدمات المعاونة، والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، مناشدة العاملين بالوزارة التسجيل على الموقع الإلكتروني (اضغط هنــــــــــــــــــا)، واختيار خانة "العاملين بالتربية والتعليم" بحد أقصى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري. 

ويتم حصولهم على رسالة تلقي اللقاح خلال 72 ساعة من التسجيل، وذلك لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي.

خطوات التسجيل للحصول على اللقاح

- الدخول علي رابط موقع وزارة الصحة (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا).

- يجب الضغط علي كلمة العاملين بالتربية والتعليم.

- يجب تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- التسجيل ألاسم الرباعي والرقم القومي الخاص بالمعلم أو المعلمة.

- تسجيل رقم هاتف المحمول.

- تحميل صورة شخصية لمقدم الطلب.

- تحديد ميعاد ومكان التطعيم.

- الضغط علي كلمة "إرسال".


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