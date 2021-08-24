التعليم: الماسح الضوئي صحّح 12 ألف ورقة في الساعة بامتحان الثانوية العامة

كشف الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن رحلة تصحيح امتحانات البابل شيت بالثانوية العامة بدأت بالتأكد من بيانات الورقة الامتحانية للطالب بعد مراجعتها من قبل الأعضاء داخل الكنترول، ثم تأتى الخطوة الأولى وهى دخول ورقة البابل شيت على جهاز الماسح الضوئي" السكانر"، موضحا أن عدد الأجهزة كان كبيرا وسرعتها كبيرة، قائلا: "تم تصحيح 12 ألف ورقة فى الساعة وفى 8 ساعات تصحح قرابة 120 ألف ورقة من البابل شيت وبعض هذه الأجهزة يصحح 90 ألف ورقة، قائلا: " نتحدث على تصحيح قرابة 6 ملايين ورقة امتحانية بالثانوية العامة".



وأضاف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: "بمجرد دخول الورق على الماسح الضوئي يتم تصويره وبسرعة عالية جدا وتسجيله وكل ورقة بها باركود للتعرف على قاعدة البيانات ثم بعد ذلك وبعد الانتهاء من الماسح الضوئي يعود الورق إلى الكنترول للاحتفاظ به، ومن ثم نسخة حقيقية وأصلية من ورقة الإجابة بعد تصحيحها بجانب النسخة الإلكترونية.



وأوضح مدير المركز القومي، أن هناك قاعدة مركزية للتصحيح داخل الكنترول وكانت إجابات الطلاب واضحة ولا يوجد شطب كثيرا، لافتا إلى أن التصحيح كان به أعضاء مدخلين بيانات وعددهم قرابة 375 عضوا.