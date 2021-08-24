عائد من أفغانستان: مصر قادرة على تأمين أبنائها في أي مكان (فيديو)

أجرى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، حوارًا مع عدد من أفراد الجالية المصرية العائدون من أفغانستان.





ووجه أحد المصريين العائدين من أفغانستان، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومساندته لأبناءه أعضاء الجالية المصرية، مؤكدًا أنه شعر بأنه بلده قادرة ويدها ممتدة وقادرة على تأمين أولادها في أقصى أماكن الأرض ومهما كانت المخاطر، معقبًا: "تحيا مصر ويحيا الجيش المصري ويحيا الرئيس السيسي".





وقال أحد أعضاء البعثة الأزهرية المصرية، إنهم يشعرون بشعور غريب لا يمكن وصفه، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يتواصل مع السفارة بشكل لحظي للاطمئنان عليهم، ويحمدوا الله على عودتهم بسلام.



