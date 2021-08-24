موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفيصلي، يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وسيدخل العميد المباراة منشيا بفوزه على فريق الرائد، في الجولة الماضية من دوري المحترفين، وذلك بعدما سقط أمام الفيحاء، في الجولة الأولى.





كما حقق الفيصلي فوزا هاما على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، بعدما تعادل مع الأهلي بهدفين مقابل هدف.





يحتل الاتحاد المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الفيصلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات.