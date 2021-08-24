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إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:14 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمحافظة بورسعيد، مشيرا أن حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، قاد حملة مكبرة لاستكمال إزالة التعديات، وقد أسفرت الحملة عن إزالة دور علوى بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكيلو ٣٨ على مساحة ٢٠٠ م، ومبنى منشأ حديثا فى الكيلو ١٤ بجوار المحور على مساحة ٣٠٠ م.

وأوضح محافظ بورسعيد أن جهود الأجهزة التنفيذية متواصلة للقضاء على كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، مشددا على توقيع العقوبات على المخالفين واستمرار الحملات المكثفة لمنع انتشار التعدى والمخالفات.
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد
إزالة دور علوي بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكليو 38 ببورسعيد

الكلمات المفتاحية

منطقة البلاطة بورسعيد إزالة دور علوي

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