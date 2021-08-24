مصرع شخص وإصابة سيدة ونجلتها في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب سيدة ونجلتها بكسور وارتجاج، إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة مقطورة، على طريق ميت غمر المنصورة.



وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر المنصورة، أمام قرية الكرامة بأجا.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم «م ج ب 6398 بمقطورة رقم م ور 8376»، قيادة محمد ف. ع. 36 سنة - سائق، ومقيم عزبة العطار دائرة مركز الباجور بالمنوفية، باتجاه ميت غمر، وتوك توك بدون لوحات معدنية قيادة مصطفى ن. م. ع. 65 سنة - سائق توك توك، ومقيم قرية الكرامة دائرة المركز بذات الاتجاه.



وتبين أنه حال دوران التوك توك من إحدى الفتحات المرورية، اصطدمت به السيارة من الجانب الأيسر، ونجم عن ذلك وفاة قائده، وإصابة مرافقتيه كل من نوسة م. م. 35 سنة - ربة منزل، باشتباه كسر باليد والقدم اليسرى، واشتباه نزيف بالبطن، ونجلتها سامية م. ا. 11 سنة - طالبة بالصف الأول الإعدادي، باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالحوض، وتقيمان قرية فيشا بنا دائرة المركز، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت غمر العام، ونقل المتوفى إلى مستشفى أجا المركزي.



وبسؤال قائد السيارة، وشقيق المتوفى أیدا ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه، وتم التحفظ على المركبتين ورفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.



وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.