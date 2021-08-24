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"سقطوا من علو".. تفاصيل مصرع عمال في انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة 3 عمال وإصابة 7 آخرين فى انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بحي الأشجار بأكتوبر، واستمعت لأقوال مشرفين الموقع والعمال

وقال المشرفين والعمال في أقوالهم: أن أثناء مشاركة العمال في بناء كوبري، سقطوا من علو، مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات وتم نقلهم للمستشفى.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث للمعاينة، وطلبت التحريات اللازمة حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثث المتوفين، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بانهيار حفر داخل موقع تحت الإنشاء بحي الأشجار، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بالجيزة وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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