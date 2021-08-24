باطل.. 3 فتاوى صادمة عن زواج "البارت تايم"

على مدار الساعات الماضية، طرحت عدد من الفتاوى على الساحة بشأن زواج البارت تايم الذي قدمه للمجتمع أحد المحامين المختصين بقضايا المرأة والأسرة.



وتعود الفكرة لأحد المحامين وهو الدكتور أحمد مهران المحامي والمتخصص في قضايا الأسرة، زواج البارت تايم فكرته مبينة على أن يتزوج الرجل زوجة ثانية، شرط أن المبيت يكون في حوالي يوم واحد في الأسبوع.



الشروط تبطل العقد

بداية الفتاوى كانت مع دار الإفتاء التي حذرت من الترويج لأفكار الزواج الخاطئة وأكدت أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج مثل "البارت تايم" واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد.



وتابعت دار الإفتاء في بيان صحفي أن الزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.



وأضافت أنه لا ينبغى الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات فى عقد الزواج التى ازدادت فى الآونة الأخيرة، والتى يَكْمُن فى طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة فى المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التى حرص عليه ديننا الحنيف وراعته قوانين الدولة.



زواج البارت تايم "باطل"

كما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق، وأمين عام الدعوة بالأزهر الشريف الأسبق، إن ما يسمى زواج البارت تايم "باطل" حيث أنه لا يجوز الزواج لمدة معينة وإنما الزواج على سبيل الدوام والاستمرار إلا إذا حدثت مشاكل.



أدلة حرمانية زواج البارت تايم

وفي وقت سابق، علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على بيان دار الإفتاء حول ظاهرة الزواج " بارت تايم "، قائلًا: "إن الزواج أمر مقدس وجعله الله ميثاق غليظ"، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية تؤكد على حفظ الأعراض وينبغي أن يكون الزواج محل اهتمام وعناية، لأنه أساس بناء الأسرة.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف "عمران"، أن كل فترة يظهر زواج تحت مسمى جديد، موضحًا أن مسميات الزواج الأخيرة ماهي إلا نوعا من السخرية والاستهزاء بشعيرة من شعائر الله .



وأشار إلى أن أساس عقد الزواج قائم على الاستمرار، وليس بأخذ المرأة كسلعة للتجربة، موضحًا أن هذا الأمر هو شيء منكر ولا ينبغي للانصياع وراء تلك الدعوات، نافيًا أن يكون زواج الـ"بارت تايم" هو طريقة لحل مشكلة المطلقات، مؤكدًا: "نقدر المرأة ودورها وأكيد دا مش الحل لبعض المشاكل الاجتماعية".

