Advertisements

باطل.. 3 فتاوى صادمة عن زواج "البارت تايم"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
محمد العطار
Advertisements
على مدار الساعات الماضية، طرحت عدد من الفتاوى على الساحة بشأن زواج البارت تايم الذي قدمه للمجتمع أحد المحامين المختصين بقضايا المرأة والأسرة.

وتعود الفكرة لأحد المحامين وهو الدكتور أحمد مهران المحامي والمتخصص في قضايا الأسرة، زواج البارت تايم فكرته مبينة على أن يتزوج الرجل زوجة ثانية، شرط أن المبيت يكون في حوالي يوم واحد في الأسبوع.

الشروط تبطل العقد
بداية الفتاوى كانت مع دار الإفتاء التي حذرت من الترويج لأفكار الزواج الخاطئة وأكدت أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج مثل "البارت تايم" واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد.

وتابعت دار الإفتاء في بيان صحفي أن الزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وأضافت أنه لا ينبغى الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات فى عقد الزواج التى ازدادت فى الآونة الأخيرة، والتى يَكْمُن فى طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة فى المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التى حرص عليه ديننا الحنيف وراعته قوانين الدولة.

زواج البارت تايم "باطل"
كما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق، وأمين عام الدعوة بالأزهر الشريف الأسبق، إن ما يسمى زواج البارت تايم "باطل" حيث أنه لا يجوز الزواج لمدة معينة وإنما الزواج على سبيل الدوام والاستمرار إلا إذا حدثت مشاكل.

أدلة حرمانية زواج البارت تايم
وفي وقت سابق، علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على بيان دار الإفتاء حول ظاهرة الزواج " بارت تايم "، قائلًا: "إن الزواج أمر مقدس وجعله الله ميثاق غليظ"، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية تؤكد على حفظ الأعراض وينبغي أن يكون الزواج محل اهتمام وعناية، لأنه أساس بناء الأسرة.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف "عمران"، أن كل فترة يظهر زواج تحت مسمى جديد، موضحًا أن مسميات الزواج الأخيرة ماهي إلا نوعا من السخرية والاستهزاء بشعيرة من شعائر الله .

وأشار إلى أن أساس عقد الزواج قائم على الاستمرار، وليس بأخذ المرأة كسلعة للتجربة، موضحًا أن هذا الأمر هو شيء منكر ولا ينبغي للانصياع وراء تلك الدعوات، نافيًا أن يكون زواج الـ"بارت تايم" هو طريقة لحل مشكلة المطلقات، مؤكدًا: "نقدر المرأة ودورها وأكيد دا مش الحل لبعض المشاكل الاجتماعية".

الكلمات المفتاحية

حرمانية زواج البارت تايم البارت تايم

أخبار تهمك

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ نصف ساعة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 8 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يتلقى أول نبأ سار منذ رحيل ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 8 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:55 م

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

03:31 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements