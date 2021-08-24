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اليوم.. روبي تطرح أغنيتها الجديدة "لازقة خفاش"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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اليوم.. روبي تطرح أغنيتها الجديدة لازقة خفاش
تستعد الفنانة روبي،لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "لازقة خفاش" وذلك مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة، عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب".

وشاركت روبي، أمس جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة وعلقت علية قائلة:"فرفشو يا مفركشين، استنوا اغنيتي الجديدة لازقة خفاش كاملة على قناتي اليوتيوب بكرة الساعة ٩". 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة روبي أغنية "قلبي بلاستك" وهي من كلمات وألحان محمد يحي، توزيع جيزو، مكساج وماستر ماهر صلاح.

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