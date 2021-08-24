مجري التحريات: «المرابطون 2» تنظيم يتلقى تعليماته من القاعدة

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم “المرابطون” الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".



واستمعت المحكمة لضابط أمن وطني "مجري تحريات القضية"، والذي أكد أن المسئول الرئيسي عن تنظيم المرابطون كان يتلقى تعليماته من قيادات تنظيم القاعدة، وأن التحريات توصلت إلي أن القائد والزعيم للتنظيم مكنى "أبو سهم" ولم تتوصل التحريات إلي صحة أسمه أو جنسيته.



وقال الشاهد "التحريات أكدت أن المتهمين أعضاء في تنظيم المرابطون، معتنقين لفكر تنظيم القاعدة وسافروا إلي دولة سوريا للالتحاق بتنظيم المرابطون باعتباره تابع لتنظيم القاعدة ويتبني نفس أفكاره".



وتابع الشاهد "أيضا كشفت التحريات أن تنظيم المرابطون يزعم إقامة الخلافة الإسلامية وذلك باستخدام العنف والسلاح والقوة لتحقيق أغراضه، وهو ما قام به التنظيم في دولة سوريا من حرب عصابات في الشوارع".



وأشار الشاهد " توصلت التحريات إلي تلقى المتهمين تدريبات عسكرية في معسكرات بدولة سوريا تضم أعضاء التنظيم ولكن لم تتوصل التحريات إلي أماكنها بالتحديد، وأيضا توصلت التحريات إلي تلقى المتهمين تدريبات عسكرية على استخدام السلاح الآلي وذلك بقصد تنفيذ أفكار التنظيم التي تشمل استهداف المنشآت العامة والحيوية واستحلال دماء المسيحين".



وأكد الشاهد "لم تتوصل التحريات إلي ثمة معلومات عن ما يسمى بـ جيش محمد، أيضا لم تتوصل إلي الوقوف على أيا من العمليات الإرهابية، أو تحديد دور أيا من المتهمين في العمليات الإرهابية".



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.



جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.