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وكيل دفاع البرلمان: عودة المصريين من أفغانستان ملحمة جديدة (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن عودة المصريين من أفغانستان ملحمة جديدة بكل المقاييس، معقبًا: "دي مصر الجديدة اللي بتتابع أبناءها داخل وخارج البلاد".

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أفغانستان بؤرة ملتهبة ولا يمكن لأي دولة أن تخطو هذه الخطوة في مثل هذا الظروف، مشددًا على أن مصر وجيشها مستعدة للتحرك في أي ظروف وأي زمن ومكان، موجهًا التحية للقيادة السياسية على المبادرة الكريمة لإعادة المصريين من أفغانستان في ظل تحديات بالغة الصعوبة.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما حدث يؤكد أن أبناء مصر اليوم أصبحوا في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، وأننا لدينا أذرع طويلة قادرة على الوصول لهم في أي مكان مثلما حدث في ليبيا وفي أفغانستان.

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