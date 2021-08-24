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كشف ملابسات فيديو تضرر سيدة من نجلها لتعديه عليها بالشرقية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تداول بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت) متضمنًا تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها.

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو ( ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدى عليها على النحو السالف الإشارة إليه، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة "مصفف شعر"، وعلل إدعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم، وأن شقيق والدته "نقاش – مقيم بذات الناحية" هو من قام بتحريض والدته للتشهير به ونفى قيامه بالتحريض.

بإستدعاء خال المتهم وسؤاله أيد ما جاء بالفيديو وأقوال شقيقته ونفى قيامه بالتحريض.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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