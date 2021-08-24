البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على التشاور مع جهازه المعاون لمناقشة تقارير اللاعبين واختيار بديل مناسب لمحمد صلاح خلال المواجهتين المقبلتين.





ورفض نادي ليفربول تواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر القادم، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.





واستقر حسام البدري على قدرة مصطفى فتحي لاعب سموحة على تعويض غياب صلاح خصوصًا بعدما أثبت اللاعب قدرتة على التواجد مع المنتخب لما يمتلكه من مهارة وحس تهديفي.





وكان الجهاز الفنى قد رشح مصطفى فتحي للتواجد فى المعسكر المقبل، ولكن بعد خروج صلاح من حسابات الجهاز الفني أصبح لاعب سموحة البديل الانسب والأقوى للتواجد بصفة أساسية فى مباراتي أنجولا والجابون.