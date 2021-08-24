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تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تواصل أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطرق داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق ببورسعيد والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن الطرق بالمنطقة الصناعية شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى بما يضمن تيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية، وضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجنوب بورسعيد، مشيرا أن الأعمال قاربت على الانتهاء.

وأوضح "المحافظ" أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية فى أقرب وقت.
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تواصل أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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