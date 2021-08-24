نشوى مصطفى توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضافت:"سيادة الرئيس مش مستغربة أبداً من سيادتك إعلاء قيمة الفن الحقيقي واعتباره سلاح مهم جدًا لنشر الوعي، ويا رب يا رب رؤية حضرتك تتحقق، أما بقى الإحباط ده حالة شخصية تمسني، بس سبب الإحباط مش شخصي سبب الإحباط فني، وحافضفض مع حضرتك".



وأضافت قائلة:"أنا يا ريس من كام سنة عملت مسرحية اسمها سيلفي مع الموت، وبشهادة كل اللي شافوها تحمل من الرسائل والأهداف ما يتفق مع جهودنا في محاربة أدعياء الدين أعداء الحياة، أهل الشر".





أكملت نشوى قائلة:"وكنت اتجرأت وعزمت سيادتك هنا على صفحات الفيسبوك على المسرحية بس واضح إن الدعوة موصلتش حضرتك وأنا مقدرة ظروف شغل حضرتك، ربنا يعينك ويقويك، بس حضرتك ممكن تسأل معالي وزيرة الهجرة، ومعالي وزيرة الثقافة رأيهم إيه فى العرض، اللي اتشرفت بحضورهم لمشاهدته، لأن كلامهم عن قيمة العرض كان يفرح".



أوضحت "مصطفي" سبب إحبطها قائلة:"ليه بقى سيادتك أنا محبطة، لأن المسرحية أنتجتها وزارة الثقافة، يعني طلع لها ميزانية واتصرف عليها فلوس، تخيل يا ريس أنها لم تسجل، يعني اللي استفاد بدعم الدولة للثقافة حوالي ألفين تلات آلاف فرد هما على أقصى تقدير اللي حضروا المسرحية".







وأختتمت حديثها قائلة:"ليه يا ريس ما نسجلش أعمالنا وتتعرض بشكل أكبر في القنوات التليفزيونية، تخيل يا ريس إن فيه بعض الأعمال العظيمة يعاد إنتاجها للقطاع الخاص، وبتتسجل للحفاظ عليها بدل ما تتنسى، طيب ما احنا كوزارة أولى، آه صحيح قبل ما انسي كنت عايزة أقول لحضرتك كمان إني كان نفسى حضرتك تتفرج على المسرحية، معلش بقى معنديش حظ أنا عارفة نفسي".

عبرت الفنانة نشوى مصطفي عن سعادتها بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبد الرحيم كمال عبر قناة "صدى البلد" ببرنامج "صالة التحرير" للإعلامية عزة مصطفى.كتبت "مصطفي" عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"فرحتي بحوار سيادة الرئيس مع الكاتب عبد الرحيم كمال فرحة كبيرة ممزوجة بشوية إحباط".