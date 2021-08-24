ضبط سائق بحوزته كمية من الاستروكس بالطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق سيارة ربع نقل "تابعة لإحدى الشركات" – لا يحمل رخصة قيادة، محملة بأجولة دقيق، وذلك حال قيادته السيارة عكس الإتجاه أعلى الطريق الدائرى الرئيسى إتجاه منطقة المعادى.



حيث تم غلق الطريق لإستيقاف السيارة حرصًا على حياة المواطنين، وتبين أن السائق فى حالة عدم إتزان، وضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس.



وعقب ضبطه حضر قائد سيارة ملاكى وقرر إصطدامه به حال سيره وإصابة مرافقه بكدمات "تم نقله للمستشفى".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.