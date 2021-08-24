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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي مسؤول بحركة طالبان في كابل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:31 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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أفادت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التقى في كابل المسؤول في طالبان عبد الغني برادر.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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