مولر يوجه رسالة خاصة إلى مدرب ألمانيا

وجه توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، رسالة لمدربه السابق في صفوف الفريق البافاري، والمدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، هانز فليك.





وقال مولر في حديث لأحد رعاة النادي الألماني: "أشرت إلى جاهزيتي. إذا أراد (فليك) أن يستدعيني للمنتخب سأكون جاهزا. سيتضح الباقي في المستقبل".





وأضاف: "بالطبع تحدثنا عبر الهاتف، لدينا علاقة شخصية جيدة. ولكن الحديث لم يكن عن الاختيارات بشكل محدد".





وتولى فليك تدريب ميونخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى نهاية الموسم الماضي، وتوج معه بايرن بـ 7 ألقاب.





وعاد مولر لتقديم أفضل مستوياته خلال تلك الفترة، كما أنه أيضا يعرف فليك منذ أن كان يعمل كمساعد مدرب في المنتخب الألماني عندما توج بلقب كأس العالم 2014.





ولم يقم يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، باستدعاء مولر منذ 2019 حتى أعاده لمانشافت قبل بداية بطولة أوروبا "يورو 2020".





وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا للوف وسيقوم باختيار قائمة الفريق للمرة الأولى بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة ليشتنشتاين وأيسلندا وأرمينيا في أوائل الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





وبينما كان لوف يهدف لإعادة بناء المنتخب الألماني والاعتماد على لاعبين شباب، قال فليك إن السن لن يكون معيارا لاختيار اللاعبين.



