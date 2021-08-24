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عاجل.. برشلونة يتلقى أول نبأ سار منذ رحيل ليونيل ميسي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مؤشر جيد خلال الساعات القليلة الماضية وذلك للمرة الأولى بعد رحيل مهاجمه الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي.

وعاد أنسو فاتي لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية للمرة الأولى وذلك بعد أن غيبته الإصابة عن الملاعب خلال التسعة أشهر الأخيرة بعد أن عانى من مشاكل في الركبة.

وكتب الحساب الرسمي للبلوجرانا عبر شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء أن فاتي شارك في جزء من التدريب الأساسي ومن المُنتظر أن يكون موعد عودته أمام إشبيلية يوم 11 سبتمبر.

وسجل فاتي أربعة أهداف في الدوري الاسباني الموسم الماضي حيث لم يشارك في ستة لقاءات قبل أن يعرض للإصابة في الركبة اليسرى خلال فوز فريقه على بيتيس بخماسةي مقابل هدفين في نوفمبر 2020.

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