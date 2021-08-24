Advertisements

"سبيل قايتباي" يتحول إلى مخزن بأمر الأوقاف.. و"الآثار": لا حيلة لنا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، عن انتهاك لأحد الآثار الإسلامية المهمة خلف الجامع الأزهر، وهو "حوض دواب" الذي يرجع إلى عصر السلطان قايتباي، أحد أشهر سلاطين دولة المماليك الجراكسة، حيث قام البعض بتحويله إلى مخزن كتب القديمة بغرض التجارة.

ويقول المصدر، إنه أثناء المرور من أمام الحوض أتيحت لنا الفرصة لدخول السبيل ومشاهدته من الداخل، حيث رغبنا بالتقاط بعض الصور بالموبايل، وطلب منا أحد الأشخاص عدم التصوير بحجة أنه ممنوع.

وقال هذا الشخص، إنهم استأجروا المكان ورفض الإفصاح عن الجهة التي تعامل معها لاستئجار الحوض الأثري، وطلب منا الاانصراف وهو ما قمنا به بالفعل.

وأوضحت مصادر في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن هؤلاء الأشخاص استأجروا السبيل الأثري من وزارة الأوقاف بحكم أنها المالكة للأثر.

وقد استصدر المجلس الأعلى للآثار قرارًا بالإخلاء والطرد لهؤلاء المستأجرين إلا أن الأوقاف رفضت التنفيذ، وعند التساؤل: هل وزارة السياحة والآثار لا تمتلك إمكانية التنفيذ؟، كان رد المصادر أنها لا تملك ذلك.

وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 1105 عام 2013 بخصوص حوض دواب السلطان قايتباي، حيث قام حينها أحد الاشخاص بالاستيلاء على المبنى الأثرى وتحويله إلى مخزن ومحل لبيع البضائع.

والبلاغ جاء فيه أن الأثر الذي يحمل رقم 74، ويقع في 39 شارع البيطار خلف الأزهر، استولى عليه أحد الأشخاص عليه وحوله إلى مخزن للمهملات وافترش أمامه ببعض السلع لبيعها دون تحرك من مسئولي الآثار حينها.

الكلمات المفتاحية

مخزن كتب سبيل قايتباي المستاجرين الأوقاف الآثار

أخبار تهمك

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ نصف ساعة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 8 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى أول نبأ سار منذ رحيل ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعة و 6 دقيقة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجر" ترصد أسر كاملة تسكن داخل "آثار إسلامية".. وخبراء يكشفون السبب

مصرع حارس خصوصي غرقًا داخل حوض مياه بالعاشر من رمضان

"الآثار" تكشف سر اشتعال حريق محدود بخان الزراكشة في الأزهر

6 حرائق في عامين تصيب الآثار الإسلامية والسبب الأوقاف.. متى ستخضع هذه المباني لوزارة الآثار؟ (تحقيق )

سبيل عبد الرحمن كتخدا بالحطابة مهدد بالسقوط وسط تجاهل من وزارة الأوقاف (فيديو وصور)

محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان متحف كوم أوشيم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:55 م

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

03:31 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements