"سبيل قايتباي" يتحول إلى مخزن بأمر الأوقاف.. و"الآثار": لا حيلة لنا

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، عن انتهاك لأحد الآثار الإسلامية المهمة خلف الجامع الأزهر، وهو "حوض دواب" الذي يرجع إلى عصر السلطان قايتباي، أحد أشهر سلاطين دولة المماليك الجراكسة، حيث قام البعض بتحويله إلى مخزن كتب القديمة بغرض التجارة.



ويقول المصدر، إنه أثناء المرور من أمام الحوض أتيحت لنا الفرصة لدخول السبيل ومشاهدته من الداخل، حيث رغبنا بالتقاط بعض الصور بالموبايل، وطلب منا أحد الأشخاص عدم التصوير بحجة أنه ممنوع.



وقال هذا الشخص، إنهم استأجروا المكان ورفض الإفصاح عن الجهة التي تعامل معها لاستئجار الحوض الأثري، وطلب منا الاانصراف وهو ما قمنا به بالفعل.



وأوضحت مصادر في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن هؤلاء الأشخاص استأجروا السبيل الأثري من وزارة الأوقاف بحكم أنها المالكة للأثر.



وقد استصدر المجلس الأعلى للآثار قرارًا بالإخلاء والطرد لهؤلاء المستأجرين إلا أن الأوقاف رفضت التنفيذ، وعند التساؤل: هل وزارة السياحة والآثار لا تمتلك إمكانية التنفيذ؟، كان رد المصادر أنها لا تملك ذلك.



وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 1105 عام 2013 بخصوص حوض دواب السلطان قايتباي، حيث قام حينها أحد الاشخاص بالاستيلاء على المبنى الأثرى وتحويله إلى مخزن ومحل لبيع البضائع.



والبلاغ جاء فيه أن الأثر الذي يحمل رقم 74، ويقع في 39 شارع البيطار خلف الأزهر، استولى عليه أحد الأشخاص عليه وحوله إلى مخزن للمهملات وافترش أمامه ببعض السلع لبيعها دون تحرك من مسئولي الآثار حينها.