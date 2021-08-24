بنسبة 10% .. "المصرية للمنتجعات السياحية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنسبة وصلت الي 10% ليصل إلى 2.53 جنيه، ثم مصر للفنادق بنسبة 9.86% ليصل إلى 25 جنيه، تلاه سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 9.37% ليصل إلى مستوى 14.83 جنيه.





وجاء سهم المصرية للدواجن بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.02% ليصل إلى مستوى 6.53 جنيه، ثم سهم جنوب الوادي للاسمنت بارتفاع 9.02%، ليصل إلى مستوى 2.66 جنيه.







