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بنسبة 10% .. "المصرية للمنتجعات السياحية" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:40 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنسبة وصلت الي 10% ليصل إلى 2.53 جنيه، ثم مصر للفنادق بنسبة 9.86% ليصل إلى 25 جنيه، تلاه سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 9.37% ليصل إلى مستوى 14.83 جنيه.
وجاء سهم المصرية للدواجن بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.02% ليصل إلى مستوى 6.53 جنيه، ثم سهم جنوب الوادي للاسمنت بارتفاع 9.02%، ليصل إلى مستوى 2.66 جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة.
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