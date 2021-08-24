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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:42 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع وربح رأس المال السوقي  1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.


وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 8.71% ليصل إلى 12.79 جنيه ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 8.47% ليصل إلى 2.27 جنيه، تلاه سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 6.92% ليصل إلى 29.99 جنيه .

وجاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 6.64% ليصل إلى مستوى 47.76 جنيه، ثم سهم اكرومصر للشدات والسقالات بانخفاض 6.43% ليصل إلى مستوى 35.5 جنيه.

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