قتلى بهجوم مسلح على قاعدة عسكرية في الصومال

اجتاح مسلحون من حركة الشباب إحدى المناطق وسيطروا على قاعدة عسكرية في ولاية جلمد وسط الصومال، لفترة وجيزة، وفقًا لمصادر محلية.

وأكد القائد الصومالي البارز مسعود وارسام، مقتل 18 شخصًا، على الأقل، في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش بمنطقة عمارة بالولاية.

وكانت حركة الشباب، أعلنت عبر إذاعتها أن الجيش الصومالي "تكبد خسائر فادحة"، وأن مقاتليها استولوا على أسلحة وذخيرة، ودمروا آليات عسكرية، كما أحرقوا ثكنات للجيش.