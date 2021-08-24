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خلال زيارته لأسوان.. وزير الاتصالات يفتتح مركز خدمة عملاء WE

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات WE والذى تم تطويره لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لسكان المحافظة والزائرين من السائحين العرب والأجانب، حيث كان فى استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة.
 
ويقدم المركز خدمات التعاقد على التليفون الثابت والمحمول وخدمات الإنترنت وخدمات الدعم الفنى ودفع الفواتير وغيرها، وقد تم تطوير المركز ليضم عشر مواضع متطورة لخدمة العملاء يعمل بها مجموعة من الشباب المدربين والمؤهلين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، ويخدم المركز الجديد ما يقرب من 250 ألف مواطن من سكان مدينة أسوان و26 قرية و118 عزبة وكفر ونجع تابعين لها، بخلاف الزائرين والسائحين العرب والأجانب. 
 
وعقب الافتتاح قام الدكتور  عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المركز لمتابعة سير العمل، وطبيعة الخدمات الجديدة التى يقدمها للعملاء.
 
كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء أشرف عطية مكتب بريد المحمودية وذلك بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين؛ حيث كان فى استقبالهما عبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد هذا ويخدم مكتب بريد "المحمودية" نحو 10 آلاف مواطن ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة أسوان؛ حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لبناء القدرات الرقمية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة فى المحافظة.
 

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