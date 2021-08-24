6 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم





أنهت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، مسجلة تداولات بحوالي 6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 568.9 مليون ورقة منفذة على 66.5 ألف عملية.

وقد تم التداول على 210 سهم، ارتفع منهم نحو 72 سهم، وانخفض نحو 94 سهم، ولم تتغير مستويات 29 سهم.

وسجلت قيم التداول داخل المقصورة نحو2.5 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بحوالي3.5 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 12.8 مليون جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة.











