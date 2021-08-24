Advertisements

6 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أنهت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، مسجلة تداولات بحوالي  6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 568.9 مليون ورقة منفذة على 66.5 ألف عملية.

وقد تم التداول على 210 سهم، ارتفع منهم نحو 72 سهم، وانخفض نحو 94 سهم، ولم تتغير مستويات 29 سهم.

وسجلت قيم التداول داخل المقصورة نحو2.5 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بحوالي3.5 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 12.8 مليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة.

 




أخبار تهمك

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ 35 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتلقى أول نبأ سار منذ رحيل ليونيل ميسي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:31 م

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:55 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements