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"الصناعات الغذائية": نتابع احتياجات المصانع من السكر يوميا بالتعاون مع "التموين"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
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‏أعلن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، استمرار التنسيق بين الغرفة ووزارتى التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة ورصد احتياجات المصانع من السكر بشكل يومي.

وقال رئيس الغرفة في بيان اليوم، "هناك قناة اتصال مفتوحة بشكل مباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لرصد أي نقص في الكميات المعروضة من السكر".

ووجهت الغرفة رسالة الي كل شركات الأعضاء بشعبة السكر والحلوي بضرورة التواصل مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في حالة ما إذا كانت تواجه مشكلات في تلبية احتياجاتها من السكر.

‏وفي السياق ذاته عقدت شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة الدكتور محمد فوزي اجتماع لبحث مخاوف الشركات من توافر السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وأعلن رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية، ‏استمرار التواصل بين الشركات والغرفة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية  والصناعة والتجارة ‏لمتابعة الموقف والعمل على وضع آليات للتعامل مع أي طارئ أو تحديات قد تواجه توافر السكر للأغراض الصناعية والتعامل معه كسلعة استراتيجية هامة لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها والحفاظ على استقرار الأسعار.

 وأكدت الشعبة على ضرورة الرد علي الشائعات أو مخاوف حول نقص المعروض من السكر من خلال اتاحة الكميات المطلوبة للصناعة وطرح كميات إضافية في السوق وذلك بإصدار تعليمات للشركات المنتجة للسكر لتغطية احتياجات المصانع.

‏وأشارت الشعبة إلي أهمية دور الدولة واستمرارها في إدارة منظومة السكر ومراقبة الإنتاج والمخزون لمنع التلاعب في السوق.

وشدد أعضاء الشعبة على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر وزيادة نسبة تمثيل الغرفة في اللجنة العليا للسكر بجانب تفعيل مبدأ آلية السوق الحر التي توفر سعر مرن وفقاً لمتطلبات وظروف السوق.

 


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