نبيلة مكرم: المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية إنساني ووطني

ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمة قدمت فيها خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ولكافة مؤسسات وقيادات الأزهر الشريف، ولفتت إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الأزهر إلى وزارة الهجرة، مؤكدة أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمثابة الوالد لكل المصريين، كما وجهت تحية خاصة للقيادة السياسية المصرية لجهودها في عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان.





جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، والتي عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبالتعاون مع جامعة الأزهر في إطار مشروع سفراء الأزهر "أونلاين"، وذلك بحضور الدكتور عبد الدايم نصير رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والمنظمة وعمداء الكليات ومسؤولي مشروع سفراء الأزهر من المصريين والوافدين.





واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور وجهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بها الوزارة مباشرة في ختام منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى تصريح الرئيس بأن منذ عام 2016 لم تخرج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر، ما يدل على نجاح الدولة المصرية في القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على الأمن القومي المصري، وإدراكا لأهمية الشعور باحتياجات المواطن المصري وتوفير سبل العيش الكريم له، مشددة على أن المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية مفهوم إنساني ووطني.





وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والنظامية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، حيث أجريت زيارات ميدانية لبعض هذه المحافظات بدأت بالفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أعدت خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل آمنة، فقد تم التعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة المصرية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لإدماج المصريين بالخارج في عملية التنمية والتطوير في قرى الريف المصري الواقعة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.





وتابعت: "تم أيضا عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات (طرق الأبواب) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وأيضا بمشاركة الواعظات والراهبات، وذلك للدور البارز الذي تلعبه المرأة المصرية في قرى الريف المصري بصدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية".



