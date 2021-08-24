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متفوقة على أمريكا.. الصين أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية خلال جائحة كورونا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
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تراجع الاستثمار المباشر الأجنبي في بريطانيا لأكثر من النصف في 2020 فيما تجاوزت الصين أمريكا لتصبح أكثر وجهة استثمارية مطلوبة في العالم خلال الجائحة.

وتعكس الأرقام المجمعة من "ماني ترانسفيرز" باستخدام بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمية الاستثمارات أو الأرباح من جانب شركات أجنبية في دولة معينة.

وكانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي حيث زادت التدفقات الوافدة 14% إلى 212 مليار دولار في 2020. وحلت أمريكا ثانية فيما تراجع الاستثمار الوافد 37% إلى 177 مليار دولار. وكانت المرة الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين المزيد من رؤوس الأموال من الخارج من أمريكا في 2014.

وتراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في بريطانيا بواقع 57% إلى 19.7 مليار دولار بتراجع من 45.5 مليار في 2019 ما يجعل بريطانيا الدولة 12 الأكثر شعبية للمستثمرين الأجانب بعد ألمانيا والمكسيك والهند والسويد وكندا والبرازيل بحسب ما ذكرته "ذا تايمز".

ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية فيما ارتفعت التدفقات الوافدة بنسبة 27% لتصل إلى 64 مليار دولار.

وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 38 تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58 % في 2018 إلى 52% في 2019 و 38% في 2020 بحسب "بلومبيرج".


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