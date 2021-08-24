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المتحدث باسم طالبان: وجهنا رسائل للسفارات الأجنبية في كابل لطمأنتهم بشأن أمنهم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:58 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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قال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تريد أن تدخل وادي بانشير بشكل سلمي.

 

وأضاف المتحدث باسم طالبان، في مؤتمر صحفي: "وجهنا رسائل للسفارات الأجنبية في كابل لطمأنتهم بشأن أمنهم".

 

وأكد المتحدث باسم طالبان، أن أزمة وادي بانشير تقترب من الحل.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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