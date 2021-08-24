منى زكي تتصدر تريند "جوجل" عقب استضافتها في "صاحبة السعادة"

تصدرت الفنانة منى زكي تريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة".



وكشفت منى زكي، من خلال حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" عن تفاصيل كثيرة في حياتها الشخصية، ومنها تعارفها على أحمد حلمي، كما كشفت أسرار في مسلسل "لعبة نيوتن" والذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي.



وحققت الفنانة منى زكي نجاحا كبيرا، من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" حيث أشاد به الجمهوره وبدورها، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.