Advertisements

بفستان جرئ.. المطربة بوسي تبهر الجمهور في أحدث ظهور

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تألقت المطربة بوسي، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي، في إطلالتها بفستان أنيق قصير، أظهر ملامح جمالها، كما اعتمدت على وضع الميك أب الصاخب كما اعتمدت على تسريحة الشعر الملموم مما آثار إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ ساعتين

أخيرًا.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

منذ ساعة

تصريح جديد من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة اقتراب المنحوس من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى أول نبأ سار منذ رحيل ليونيل ميسي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. سيرين عبد النور تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

بالكاچول.. بوسي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور

بإطلالة جذابة.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة أنيقة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بإطلالة حمراء.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

سيرين عبد النور بإطلالة أنوثية على الشاطئ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

04:50 م

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

08:44 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements