بفستان جرئ.. المطربة بوسي تبهر الجمهور في أحدث ظهور

تألقت المطربة بوسي، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بوسي، في إطلالتها بفستان أنيق قصير، أظهر ملامح جمالها، كما اعتمدت على وضع الميك أب الصاخب كما اعتمدت على تسريحة الشعر الملموم مما آثار إعجاب الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.



